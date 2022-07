0 Facebook Francesco Emilio Borrelli da Peppe Di Napoli: “Lui è la Pianura buona, contro la feccia di questa città” Cronaca 16 Luglio 2022 22:53 Di redazione 1'

Anche Francesco Emilio Borrelli si è recato da Peppe Di Napoli dopo l’attentato subito la scorsa notte. Una bomba carta ha fatto esplodere la saracinesca e il tabellone del locale. Il gestore ha deciso di denunciare e di parlare di quello che era accaduto con un appello alla legalità.

Peppe De Napoli è deciso a non mollare, a stare dalla parte buona di Pianura, dal lato del quartiere che vuole una rivincita di legalità. Contro di lui e contro la parte buona del quartiere c’è invece la feccia, la stessa che ha messo la bomba sotto la pescheria-ristornate.

L’appello del conigliere regionale die Verdi è come sempre molto accorato e punta l’attenzione sull’aspetto “positivo” della vicenda. Francesco Emilio Borrelli vuole promuovere la legalità attraverso le figure di imprenditori come Peppe Di Napoli, attraverso le azioni di persone per bene come lui. Insomma tutti dovrebbero insorgere e opporsi a questi criminali, vigliacchi che sporcano solo il nome di un posto come Pianura.