Capri, lo scontrino è troppo alto e finisce su Tik Tok: "Se non avete i soldi non ci andate" Cronaca 16 Luglio 2022

Non tutti gli utenti hanno condiviso in maniera positivo il video che sta girando su Tilt Tok. Un gruppo di ragazzi, in vacanza nell’isola vip del Golfo di Napoli, ha fatto colazione al bar della Piazzetta spendendo quasi 100 euro, nel dettaglio 78 euro . Uno di loro ha deciso di fare un breve filmato dello scontrino e postarlo sul Tik Tok, da qui la viralità.

Tanti gli utenti che si sono indignati con il bar, reo di avere dei prezzi davvero eccessivi. Pur essendo nella piazza famosa di Capri, un cornetto e un cappuccino 14 euro, appare a tutti come un eccesso. Non pochi però sono stati gli utenti che hanno attaccato il ragazzo. Hanno infatti girato altrettanti video condivisi sul social cinese.

Cosa hanno da dire? Beh sostanzialmente la voce del bastione contrario è una: “Se non puoi permetterti di pagare queste cifre non andare a Capri”.