Scontrino "folle" a Capri: "Per una colazione abbiamo pagato quasi 100 euro" Cronaca 15 Luglio 2022 08:52 Di redazione 2'

Scontrino della discordia a Capri dove una colazione, come annuncia un utente di Tik Tok, è costata quasi 100 euro. Una cifra davvero esosa, seppure la consumazione sia avvenuta in una delle Isole più care del mondo, frequentatissima dalle star nostrane e internazionali.

Protagonisti un gruppo di amici che si sono ritrovati a pagare 78 euro per una colazione composta da 6 cornetti, 3 caffè e 2 cappuccini. Nel dettaglio un solo cornetto con un cappuccino, al bar in Piazzetta, costa ben 14 euro. “Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo“, commenta l’utente.

Una colazione “normale” composta da 6 cornetti (tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti), 3 caffè e due latte macchiato, un conto alto: 78 euro. Gli utenti di Tik Tok però si dividono: “È Capri! Vuoi andare? Paga”, scrive Annagiulia nei commenti al video, come tanti altri utenti che dicono appunto che Capri ha proprio la fama di essere un’isola “costosa”. Altri invece sono dalla parte del ragazzo e commentano: “Non è nemmeno uno scontrino fiscale”; e qualcuno la prende a ridere: “Al bar dove vado io, di solito, con 78 euro mi lascia anche le chiavi”.