Tragedia in vacanza, donna muore nel giorno del suo compleanno in spiaggia

Un tragico malore è stato fatale per C.A., una donna napoletana in vacanza in Sardegna. Si trovava presso la spiaggia di San Giovanni di Sinis, in provincia di Oristano, quando è stata colta da un improvviso malore, forse un infarto, ed è deceduta.

La vittima, 85 anni, è morta nel giorno del suo compleanno, proprio mentre si trovava in vacanza. subito per lei sono scattati si soccorsi, si è tentata la rianimazione. E’ giunto sul posto anche l’elicottero da cagliati, ma gialla da fare.

I soccorsi sono stati vani, la donna purtroppo è deceduta.