Tragedia alle giostre, si stacca carrozza della montagna russa: muore ragazza di 14 anni

Una terribile tragedia è avvenuta alle giostre, la carrozza della montagna russa si è staccata causando la morte di una ragazzina di 14 anni.

L’episodio è avvenuto in Danimarca, nel parco giochi Tivoli Friheden di Aerhus. Secondo le prime informazioni, riprese dall’emittente danese Tv2,si sarebbe staccata l’ultima carrozza causando la morte della ragazza di Copenaghen e il ferimento di un tredicenne. Ol direttore del parco a tema ha dichiarato: “Si è staccata la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno”.

I vigli del fuoco hanno liberato le persone intrappolate mentre in parco veniva evacuato mentre la polizia ha aperto un’inchiesta per capire le cause della tragedia.”Abbiamo sgomberato il parco e stiamo fornendo assistenza psicologica alle persone che hanno assistito all’incidente. Questo vale sia per il personale che per gli ospiti e i familiari”, ha spiegato il direttore del parco.

Le autorità hanno vietato la condivisione di foto e video suo social. In questo parco, già nel 2008, poco dopo la sua apertura, una carrozza della montagna russa Cobra si staccò dalla parte anteriore ferendo quattro ragazzi, uno di loro riportò una commozione celebrale.