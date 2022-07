0 Facebook Emma Marrone terrorizzata sul palco, il video è virale: “Ha bloccato il concerto” Spettacolo 15 Luglio 2022 14:38 Di redazione 1'

E’ diventato virale il video del concerto di Emma Marrone. la cantante salentina ha bloccato l’esibizione perché in preda al panico. L’artista ha stoppato la musica perché una cavalletta è salita sul palco proprio mentre cantava.

Emma Marrone terrorizzata sul palco da una cavalletta

I fan hanno subito riso e lei ha sentenziato: “Non ridete perché panico… dove è andata? Non canto”. “Mi sento male, non vado avanti – ha aggiunto la cantautrice – La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte. È grande come un gatto”. “Ma l’avete vista? Sembrava un bambino. Ho pensato che fosse salito sul palco un bambino!”.