Divorzio Totti-Blasi, spuntano retroscena, Ilaria D'Alessio: "Io sono figlia di queste schifezze"

Finito il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, amici e conoscenti si dividono in due clan. Da un lato ci sono gli amici storici, tra cui calciatori, dall’altro personaggi del mondo dello spettacolo. Come riporta il Corriere della Sera, si parla di cerchia magica e clan nel senso che ci sono persone fedeli pronte a tutto per i loro amici.

Anche mamma Fiorella pare sia dispiaciuta per la fine del matrimonio, ma soprattutto per i tre nipoti in quanto non sarebbe mai andata veramente d’accordo con Ilary. Nella squadra di Ilary Blasi invece ci sono le sorelle e i cognati, che gestiscono anche alcune attività di Francesco come la società che stipula i suoi contratti pubblicitari. Non manca Silvia Toffanin, unica vera amica nel mondo dello spettacolo che la conduttrice ha sempre riconosciuto come tale.

In questa situazione ha voluto dire la sua anche Ilaria D’Alessio, la figlia di Gigi D’Alessio e della prima moglie che, ha tuonato: “Scusate ragazzi all’ennesimo articolo che leggo sulla vicenda Totti-Ilary non posso fare altro che pensare ai figli di questo matrimonio e allo sciacallaggio mediatico a cui sono sottoposti”, ha chiosato Ilaria: “Io capisco i genitori del mondo dello spettacolo, ma ci devono essere dei limiti. Questa roba fa male, io sono figlia di queste schifezze. Vi assicuro che bisogna fare meno, bisogna tener conto che queste cose hanno ripercussioni sul cervello di ragazzi in età adolescenziale, un po’ di rispetto”.