0 Facebook L’amico di Francesco e Ilary, il retroscena sull’addio: “L’ho visto con Noemi alla mia serata, ma lui era presissimo della moglie” Spettacolo 14 Luglio 2022 07:47 Di Fabiana Coppola 2'

In questi giorni Alex Nuccetelli, pr molto famoso delle notti romane, amico sia di Francesco Totti che Ilary Blasi, è al centro dell’attenzione mediatica. A contraddirlo anche la sorella della Blasi, Melory, che non ha apprezzato le sue parole. L’uomo infatti, ex marito di Antonella Mosetti, ha voluto fare alcuni chiarimenti sulla coppia più famosa di Roma.

Al Corriere della Sera ha dichiarato: “Senta, io che sono uomo di mondo le dico solo questo: che 20 anni sempre insieme per due come Francesco Totti e Ilary Blasi così belli, così famosi, così desiderati, sono un record assoluto, in questa vita in cui siamo tutti destinati a lasciarci e quando finisce, finisce, non è colpa di nessuno.

E sulla sua intromissione nel presentare Francesco a Noemi ha detto: “Sì ma ve lo dico subito: non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al “Profumo spazio sensoriale” di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto. Li ho visti chiacchierare insieme. Ma non c’entro niente. Si sono conosciuti ad un torneo di padel. Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”.

Sulla fine del matrimonio e sulle colpe ammette di non conoscere bene le dinamiche ma confessa: “Ho letto, devo crederci. Anche se, per come lo ricordo io, Totti era presissimo di lei, sia dal punto di vista fisico che mentale, la vedeva come la Madonna, credo che l’abbia desiderata fino all’ultimo… forse non si è sentito ricambiato, compreso… e alla fine magari si è guardato intorno, però non so niente per certo, solo supposizioni… Per me Francesco è un amico, se ho bisogno di lui so che c’è sempre, ma lui va avanti anche senza di me, Ilary invece non so se avrebbe fatto tutta questa strada..”.