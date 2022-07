0 Facebook Dramma in Campania: punto da un insetto, si sente male e muore davanti al fratello Cronaca 15 Luglio 2022 13:20 Di redazione 1'

E’ stato punto da un insetto, si è sentito male ed ha perso la vita. La tragedia è accaduta a Formicola in provincia di Caserta. La vittima, originaria di Santa Maria Vetere, aveva 52 anni. La triste notizia è stata riportato da Casertanews.

Morto dopo una puntura di un insetto

Il 52enne avrebbe perso la vita davanti al fratello. I due si trovavano sopra un terreno di campagna per effettuare dei lavori di giardinaggio. All’improvviso la vittima è stata punta, o da un calabrone o da una vespa. A quel punto l’uomo ha accusato un malore.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l’allarme. Sono stati chiamati i soccorsi. I sanitari del 118 sono giunti sul posto. Purtroppo, però, per il 52enne non c’era nulla da fare e la vittima è deceduta. Vi sono indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.