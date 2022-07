Domenico è morto a 4 anni per “un batterio preso in ospedale”, la mamma: “Gli hanno fatto prendere l’infezione”

E’ morto il piccolo Domenico Bandieramonte, il bambino di 4 anni ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina. Secondo i genitori avrebbe preso il batterio in ospedale. Quest’ultimo avrebbe infatti causato il decesso del piccolino dopo aver raggiunto organi vitali come cuore e reni.

Nonostante la notizia sia stata subito diffusa da amici e parenti del bambino, la mamma, Ambra Cucina, ha raccontato la sua storia in lacrime. Ha accusato l’ospedale siciliano in cui il bambino era stato ricoverato a causa di un disturbo intestinale.

Tutto sarebbe iniziato il 29 giugno quando il bambino, a causa di vomito e dissenteria, era stato condotto presso il pronto soccorso di Catania. Qui il piccolino, secondo la mamma, avrebbe contratto il batterio infatti il bambino si è aggravato e questo ha richiesto il trasferimento presso il Policlinico di Catania, ma poi le condizioni gravi hanno previsto l’arrivo del bambino prima a Messina, dove i medici a quel punto hanno accertato un’infezione da Enterococco. e poi, dopo l’arresto cardiaco, a Taormina.

Proprio qui Domenico, dopo giorni in cui le sue condizioni erano gravissime, è morto. La mamma è stata vicino a lui finché il cuoricino ha smesso di battere. Poco prima della morte la mamma aveva lanciato un messaggio:

“Voglio giustizia per mio figlio e voglio che emerga la verità. Nessun bambino deve passare quello che ha passato lui. Oggi all’ospedale pediatrico di Taormina stanno facendo di tutto per tenerlo in vita, ma al San Marco di Catania gli hanno fatto prendere l’infezione che lo sta uccidendo”.