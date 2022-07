0 Facebook Francesco Totti da solo a Roma dopo l’annuncio del divorzio: “Non si perde mai, si vince o si impara” Spettacolo 14 Luglio 2022 14:49 Di redazione 2'

Sono bersagliati dai paparazzi tutti i posti in cui potrebbe trascorrere le prossime ore Francesco Totti, dopo aver annunciato il divorzio dopo vent’anni da Ilary Blasi. La coppia, che aveva conquistato i cuori di tifosi e fan, non ha resistito alle tentazioni e le intemperie e, dopo 20 anni di amore e 3 figli, ha deciso di separarsi definitivamente. L’annuncio ufficiale è avvenuto con due comunicati separati inviati all’Ansa.

Alla notizia sia Francesco che Ilary hanno reagito sfuggendo dai paparazzi e mentre la conduttrice è voltata in Tanzania per un Safari con i figlie e la sorella, il marito (tra poco ex) ha deciso di rimanere nella capitale e chiudersi nelle sue nuove passioni. Il gioco del padel, come si vede in diversi video che stanno girando d Tik Tok, che sarebbe stato anche galeotto per l’incontro con Noemi Bocchi, attualmente la sua compagna secondo i gossip. Avvocati e commercialisti stanno invece ultimando i dettagli sul divorzio. Tra gli amici vinci a Totti, Vincent Candela, che ha scritto: “Non si perde mai, si vince o si impara”, in una delle stories su Instagram.

A mettere fine a tutto insomma ci stanno pensando gli altri mentre i due ex coniugi, che per vent’anni hanno regalato una favola all’Italia, cercano solo un modo per sfuggire dal clamore mediatico.