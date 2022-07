0 Facebook Perchè Stefano De Martino è tornato con Belen Rodriguez: “Lui soffriva moltissimo, ora invece è felice” Spettacolo 14 Luglio 2022 13:26 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno insieme in maniera ufficiale da qualche mese. Ma come hanno fatto i due a ricostruire la loro coppia? sembrava, dopo il secondo tentativo di riappacificazione e il relativo addio, che le loro strade si fossero definitivamente divise. Il napoletano era stato accostato a diverse donne, l’argentina aveva intrapreso una nuova vita con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia, Luna Marì.

Ma cosa è cambiato oggi rispetto al passato? E’ un amico della coppia a rivelarlo il un’intervista a Nuovo TV:

“Prima Stefano soffriva la fama di Belen. Lei lo metteva in ombra e lui per tutti era il marito di Belen. Oggi Stefano è un uomo affermato, un conduttore uscito dall’ombra. Risultato: la coppia funziona meglio”.

Oggi Stefano De Martino è un conduttore più che affermato e per lui la carriera è tutta in ascesa. Tra il napoletano e l’ex moiglie non ci sarebbero più rivalità e questo avrebbe aiutato molto.

Dagospia rivela: “Chi conosce bene Viale Mazzini sa quanto sovraesporsi possa essere rischioso. Ma De Martino non ha nessuna intenzione di rallentare, per lui com’è noto sono previsti quatto programmi su Rai2: Tim Summer Hits, Sing Sing Sing, Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Non solo, perché Dagospia può anticipare che il marito di Belen Rodriguez sta lavorando a uno spettacolo teatrale previsto in primavera. Titolo: Quasi one man show”.