0 Facebook Lutto in Campania, colto da malore improvviso: muore Francesco Rodia, aveva solo 24 anni Immediata la corsa in ospedale, ma ogni tentativo dei medici di salvare la vita al ragazzo è risultato inutile Cronaca 13 Luglio 2022 08:29 Di redazione 2'

L’intera comunità di Santa Lucia di Serino, nell’Avellinese si stringe in lutto per la drammatica scomparsa improvvisa di Francesco Rodia, di 24 anni. A stroncare la vita del giovane, un improvviso malore nella sua dimora.

Colto da improvviso malore: muore il 24enne Francesco Rodia

Francesco, membro dell’Equipe Acr di Avellino, nonché presidente dell’Azione Cattolica di Santa Lucia di Serino, ha avuto purtroppo un malore in casa. Immediata la corsa in ospedale, ma ogni tentativo dei medici di salvare la vita al ragazzo è risultato inutile. Ancora non sono chiare le cause dell’improvviso decesso: tra le possibili ipotesi quello di un arresto cardiocircolatorio improvviso.

Addio a Francesco, i tanti messaggi di cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social per rendere omaggio a Francesco Rodia: “Che infinita tristezza, riposa in pace amico mio“, “Il mondo di cuore amico, affranto, è vicino a tutta la famiglia Rodia-Dorino per la dolorosissima perdita del dolce Francesco. Lo ricorderemo per sempre così: disponibile verso tutti e con quel sorriso sempre stampato in faccia. Ciao Francesco proteggici da lassù e aiuta tutti noi ma soprattutto la tua famiglia a sopportare questa terribile mancanza“.