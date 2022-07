0 Facebook Tragedia a Pozzuoli, trovato impiccato in un cantiere: aveva 61 anni Cronaca 13 Luglio 2022 13:53 Di redazione 1'

Vero e proprio dramma quello andato in scena a Pozzuoli, nel Napoletano. Un uomo, intorno alle 7:30 del mattino di oggi mercoledì 13 luglio, è stato trovato impiccato in un cantiere.

Tragedia a Pozzuoli, trovato impiccato in un cantiere

Tragedia nel Rione Terra, in via Cavour, nel Puteolano: un uomo di 61 anni è stato trovato impiccato in un cantiere: sul posto sono subito giunti i sanitari, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire il prima possibile la vicenda.

Ipotesi suicidio

Una delle piste plausibili al vaglio degli investigatori è quella del gesto volontario anche se, per ora, non sono stati trovati elementi che confermino questa idea. Nelle prossime ore i carabinieri potrebbero ascoltare i parenti del 61enne.