Cena di pesce per quattro persone pagata 508 euro. Lo scontrino fa il giro del web: "Ma siamo da Briatore?" Cronaca 13 Luglio 2022

Una cena a base di pesce per quattro persone pagata l’incredibile cifra di 508 euro. E’ quanto raccontato via social da Giorgio Tordini in uno chalet – di cui non fa il nome – di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. L’uomo ha ironicamente commentato su Facebook: “Ma Briatore è arrivato pure da noi?”

Conto salatissimo nelle Marche: “280 euro di primi piatti“

Brutta disavventura per Giorgio Tordini in uno chalet di San Benedetto del Tronto. Il motivo? Uno scontrino che definire salato è un eufemismo. L’uomo ha spiegato sui social: “Le 4 linguine ‘Plà Plà’ – le cicale di mare – mezzo crostaceo in ogni piatto, quindi due in tutto, sono costate 280 euro, 70 euro a testa, contro un massimo documentato dal menù di 35 euro delle stesse linguine con i più pregiati astice o aragoste“.

“Rimorso di non averla buttata in caciara”

Giorgio Tondini ha poi insistito dicendo: “Gli ‘Plà Plà’ dicono i pesciaroli amici vengono dal Marocco, dalla Tunisia, sono di allevamento e costano 18/20 al kilo“. Il post sui social si chiude con: “Delusione, amarezza, rabbia, digestione bloccata e rimorso per non averla buttata in caciara con carabinieri, finanza e disobbedienza civile“.

LA FOTO DELLO SCONTRINO