Bambino di 5 anni muore giocando con un palloncino: "Era un regalo, a forma di dinosauro verde" 13 Luglio 2022

Una tragedia terribile è avvenuta in una famiglia in Inghilterra. Il bambino, di 3 anni, è morto mentre stava giocando con un palloncino. Il piccolo ha infilato la testa all’interno ed è morto per avvelenamento da elio. Karlton Noah Donaghey si stava solo divertendo con il suo gioco a forma di dinosauro quando purtroppo è avvenuta la tragica fatalità.

È successo a Gateshead, nella contea di Tyne and Wear, in Inghilterra, come riporta la stampa locale, dove la mamma del bimbo l’ha trovato sul pavimento di casa con il palloncino in testa. Ha chiamato subito i soccorsi, ma il piccolino, dopo sei giorni di ricovero in terapia intensiva, è morto.

Mentre il piccolo giocava la mamma, che ha altri tre figli tutti grandi dai 15 ai 25 anni, era in giardino a prendere il sole e il bimbo era rientrato in casa per andare al bagno.”Ma quando sono entrata, era a terra con il palloncino sopra la testa e il collo. Era a forma di dinosauro, delle sue stesse dimensioni”, ha specificato Lisa.

“Ho tolto il palloncino e ho cominciato a urlare. Penso di averlo portato alla porta del patio. Da madre, sapevo che se n’era andato, non rispondeva. Aveva gli occhi sbarrati ed era pallido”, ha continuato. Il palloncino lo aveva ricevuto in regalo al luna park piropo qualche giorno prima. Il medico legale dovrà confermare il decesso per avvelenamento da elio.”È molto pericoloso. Può prendere la vita di un bambino e può prendere la vita di un adulto. Voglio che genitori, nonni, assistenti all’infanzia, studenti, chiunque sia entrato in contatto con l’elio siano cauti riguardo al modo in cui lo usano e lo smaltiscono”.