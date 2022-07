0 Facebook Napoli, voragine in strada. Uomo cade nella buca: sul posto la polizia e i soccorsi Cronaca 12 Luglio 2022 12:26 Di redazione 2'

Voragine a Posillipo. Una persona precipita dentro e viene salvata da un poliziotto. Queste le dichiarazioni del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “È colpa di una perdita d’acqua, bisogna verificare da quanto tempo andava avanti. Questa volta si è soltanto sfiorata la tragedia, ma la prossima volta? Non ci si può affidare alla sorte“. Questa mattina a via Posillipo si è aperta una voragine nei pressi dell’ingresso di uno stabile. Due persone sono rimaste lievemente ferite.

“La voragine è stata causata da una perdita d’acqua. ABC è già intervenuta, ora bisognerà verificare l’entità dei danni e capire da quanto tempo andava avanti la perdita. Io ha assistito a tutto. Una persona ci era finita dentro ma nulla di grave. In quel momento una volante della Polizia, in giro di ispezione, si è fermata per offrire soccorso. L’area ancora doveva essere messa in sicurezza, cosicché la gente continuava a passare, ed un signore nonostante le raccomandazioni ha voluto entrare nel palazzo ma è finito nella voragine, che si era estesa. Solo grazie al tempestivo intervento di uno dei poliziotti, che si è letteralmente gettato giù per salvare l’uomo, quella persona ha riportato solo lievi ferite. Anche il poliziotto se l’è cavata con poco e si è comportato da vero eroe“, ha dichiarato il Consigliere della I Municipalità Caselli.

“Voragine a Posillipo. Una persona precipita dentro e viene salvata da un poliziotto. Borrelli e Caselli: (Europa Verde) ‘È colpa di una perdita d’acqua, bisogna verificare da quanto tempo andava avanti. Questa volta si è soltanto sfiorata la tragedia, ma la prossima volta? Non ci si può affidare alla sorte’“.

