Spaccano una vetrina e rubano la merce nel Napoletano: “Migliaia di euro di danni per pochi spiccioli di vestiti”

Arrivano in due, completamente vestiti di nero ed incappucciati, incarnando a pieno la figura dei ladri nell’immaginario collettivo. Uno dei due comincia a prendere a mazzolate la vetrina di un negozio di abbigliamento sportivo che però resiste agli urti, allora il ‘compare’ gli dà il cambio e, mostrandosi più forte e deciso, riesce a mandare in frantumi i vetri che così lasciano senza protezione la merce esposta. Ma i due, conciati da ladri da cartoni animati, come due dilettanti allo sbaraglio, dopo ‘tanta fatica’, afferrano senza guardare un completo qualsiasi per poi darsela a gambe.

Rapina a Caivano

Il furto è avvenuto a Caivano ed è lo stesso titolare del negozio a darne notizia rivolgendosi al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Abbiamo aperto da due mesi e questi ci hanno sfondato la vetrina, con un danno da 2 mila euro, per portarsi via un completino di pochi spicci“. “Tanti, troppi negozianti ed imprenditori sono in balia di criminali e delinquenti. È ora di dire ‘basta’, è ora di prendere contromisure concrete. La deriva violenta e criminale sui nostri territori sta aumentando a dismisura. Serve un piano sicurezza e anti-crimine. Il Prefetto ed il Ministro dell’Interno devono mettere in campo uomini, mezzi e strategie diversi da quelli utilizzati fino ad oggi“, ha dichiarato Borrelli.

