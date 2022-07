0 Facebook La rivolta dei boss mafiosi contro il reddito di cittadinanza: “Non si trovano più spacciatori” Cronaca 12 Luglio 2022 13:28 Di redazione 1'

Il reddito di cittadinanza non piace neanche ai boss della mafia. Secondo quanto riportato da Telelcub a svelarlo sono state alcune intercettazioni legate ai boss palermitani di Porta nuova. I capi clan si sono lamentati del sussidio.

La mafia contro il reddito di cittadinanza

Il motivo? Pare che non si trovi più manovalanza disponibile a spacciare droga. Dunque, la crisi del lavoro, non avrebbe colpito solo le attività stagionali ma anche quelle illegali. Ad essere stato intercettato è stato il boss Giuseppe Incontrera, poi ucciso:

L’intercettazione

“Al Capo non la possiamo fare una piazza nuova, Andrea…Ora vediamo a chi ci devo chiamare (omissis) a costo che gli mettiamo un picciuttieddu. Uno in questo momento non gliel’avrei messo… Lo sai quanto incasso, 35 euro al giorno….Con questa minchia di Cittadinanza, peggio è minchia, perché quello già dice ‘io ho 1.200 al mese… che minchia vengo!‘”