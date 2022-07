0 Facebook Investito da un auto mentre va a lavoro: muore Giacomo Tramo a soli 32 anni Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa d Giacomo Tramo, una scomparsa che ha destabilizzato l'intero comune di Casandrino Cronaca 12 Luglio 2022 09:00 Di redazione 2'

L’intero comune di Casandrino, nel Napoletano, piange la scomparsa di Giacomo Tramo, 32 anni. Il ragazzo purtroppo è deceduto dopo esser stato travolto da una vettura in quel di Pratella, nel Casertano.

Travolto da un auto mentre va a lavoro: muore Giacomo Tramo

Giacomo Tramo di mestiere faceva l’autotrasportatore, stava per iniziare la sua giornata di lavoro quando si sarebbe fermato in un bar a fare colazione. All’uscita, mentre si avvicinava al camion, sarebbe stato travolto da un’auto. L’impatto è stato tremendo, sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno fermato l’investitore. Sono in corso le indagini per chiarire il prima possibile la dinamica della morte del 32enne.

I messaggi di cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa d Giacomo Tramo, una scomparsa che ha destabilizzato l’intero comune di Casandrino: “Ti vogliamo ricordare così… con la tua semplicità e con il sorriso sempre stampato sul viso” e ancora:

“Fratello ci hai lasciato pure tu, avevi un sorriso sempre stampato in faccia. Non avevi cattiveria, eri un pacioccone e una bravissima persona. Un gran lavoratore e per ogni problema potevo sempre contare su di te. Sarai sempre il mio PRINCIPALE e ci guiderai per queste strade anche da lassù. Provo un grande dolore ma preferisco ricordati sempre così col sorriso“.