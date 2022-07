0 Facebook Niente domiciliari, prendeva il sole in barca: fuggitivo si tuffa in mare e nuota per chilometri. Arrestato I carabinieri e la Capitaneria hanno dovuto scortare lentamente il fuggitivo fino a quando questi non si fosse arreso Cronaca 12 Luglio 2022 09:35 Di redazione 2'

Doveva essere ai domiciliari, nel suo appartamento a Vico Equense, ma dal 2 giugno risultava sparito: i carabinieri di Procida non hanno mai smesso di cercare Lucio Esposito, 39 anni a settembre e finalmente lo hanno rintracciato.

Fuggitivo circondato da carabinieri si tuffa dalla barca e nuota per chilometri

L’uomo era in barca, tra Monte di Procida e Procida fin quando non è stato accerchiato da una motovedetta dei carabinieri di Ischia e da due della Capitaneria di Porto di Procida e Ischia. Per Lucio Esposito non sembrava esserci nessuna possibilità di fuga, ma ecco che improvvisamente si tuffa in mare e inizia a nuotare. I militari increduli gli dicono di fermarsi ma lui continua bracciata dopo bracciata.

L’arrivo al porto di Monte di Procida e l’arresto

I carabinieri e la Capitaneria hanno dovuto scortare lentamente il fuggitivo fino a quando questi non si fosse arreso. Lucio Esposito ha percorso diversi chilometri, quasi tutto il canale di Procida, fino al porto di Monte di Procida. Prima però che tentasse la fuga a piedi è stato immediatamente bloccato e messo in manette per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.