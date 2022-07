0 Facebook Il ‘miracolo’ di Nino D’Angelo, Sergio si sveglia dal coma con la sua musica: “Sono ancora emozionato” Spettacolo 12 Luglio 2022 11:57 Di redazione 1'

“Caro Nino“, è iniziato così il video appello di una mamma in lacrime per il proprio figlio. Sergio si chiama ed è rimasto in coma per diverso tempo a causa di un grave incidente. Il giovane ha una grande passione: la musica di Nino D’Angelo.

Sergio si sveglia dal coma con la musica di Nino D’Angelo

Sono state proprio le note e le parole del musicista napoletano ad aver fatto il ‘miracolo’: infatti Sergio, ascoltandole, si è risvegliato. La donna ha chiesto a Nino D’Angelo di inviare un video saluto al figlio. E il Maestro non si è tirato indietro ed ha video chiamato il giovane.

Il post su Facebook

“Ieri migliaia di voi mi avete mandato questo video molto emozionante…Mi sono messo in contatto subito con questa mamma meravigliosa e nel pomeriggio stesso ho parlato tramite videochiamata direttamente con Sergio, il mio grande fan…Sono ancora emozionato ed è incredibile ciò che riesce a fare la musica“, queste le parole del Maestro.