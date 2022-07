0 Facebook Compleanno Elena Del Pozzo, la dedica straziante del papà: “Mio dolce angelo spero che il tuo ultimo desiderio si sia avverato” Cronaca 12 Luglio 2022 19:06 Di redazione 1'

Oggi sarebbe stato il compleanno di Elena Del Pozzo e per lei il papà ha deciso di scrivere un messaggio struggente. La bimba, uccisa dalla mamma, Mattina Patti, lo scorso 13 giugno a Mascalucia nel Catanese, è diventata la figlia di tutti gli italiani.

“Auguri mio dolce angelo, spero che il desiderio della sua ultima candelina si sia avverato… manchi”, sono le parole del papà Alessandro a quasi un mese da quel terribile giorno.

Compleanno Elena Del Pozzo: le parole del papà

Meno di un mese da quando la mamma ha decido di accoltellarla 11 volte per poi seppellire il suo corpicino in una campagna vicino casa. Parole, quelle del papà, corredate dalle foto dell’ultimo compleanno della figlia, l’ultima volta in cui la piccola Elena ha potuto spegnere le candeline. Quattro sono gli anni che avrà per sempre mentre la mamma, Martina Patti, che resta in carcere, continua a non collaborare e adire di non ricordare nulla. Gli avvocati ancora non hanno chiesto al momento la perizia psichiatrica, si attendono infatti le perizie conclusive dei tecnici della Procura.