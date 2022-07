0 Facebook Stefano e Belen: “Nessuna crisi”, insieme con i figli tutto il weekend: il dettaglio con i bambini è la prova Spettacolo 11 Luglio 2022 12:00 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez mettono a tacere le voci di crisi con un weekend all’insegna dell’amore e della famiglia. I due ex hanno passato il fine settimana insieme a Santiago e alla piccola Luna Marì all’isola di Albarella, un piccolo isolotto paradisiaco in Veneto dove spesso la famiglia si reca per godersi la privacy assoluta.

Stefano e Belen, in vacanza son i bambini ad Albarella

Dopo gli ultimi indizi social in cui pareva che ci fosse stato un allontanamento dovuto a litigi per la troppa lontananza del conduttore, è stato proprio Stefano De Martino a mettere a tacere tutto pubblicando una foto dell’ex moglie. Tornata insieme da qualche mese, infatti, la coppia sta vivendo tutto in un modo molto riservato, lontano dai riflettori. Proprio questa assenza aveva fatto pensare al peggio e così Stefano ha pubblicato una storia in cui si vede Belen al tramonto.

Stefano è sempre stato riservatissimo sulla sua vita privata e infatti pare proprio che abbia violato questa regola per mostrare che il suo rapporto con Belen è più solido che mai. Con i due ex c’è anche la famiglia di Belen: papà Gustavo, mamma Veronica, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.