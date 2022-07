0 Facebook Tragedia in Campania, scontro devastante tra auto e scooter: muore 22enne Lo scontro è stato fortissimo. Il ragazzo, purtroppo, è morto sul colpo Cronaca 10 Luglio 2022 17:30 Di redazione 1'

Tragico sabato sera sulle strade della Campania. Un giovane di 22 anni, Federico Capasso, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto mentre era alla guida dello scooter. A riportare la notizia è TeleclubItalia.

Cava dei Tirreni, 22enne muore dopo incidente stradale

Intorno alle 3 di questa notte, a Cava dei Tirreni, Federico viaggiava in sella al suo scooter nei pressi del Ponte di Pregiato, all’incrocio tra via de Gabbri e via XXV Luglio, quando avrebbe impattato contro un’auto guidata da una donna.

Da accertare la dinamica del sinistro

Lo scontro è stato fortissimo. Il ragazzo, purtroppo, è morto sul colpo. Ferito l’amico che viaggiava con lui: non è in pericolo di vita. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. Tutta da definire la dinamica dell’incidente.