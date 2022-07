0 Facebook Schianto in Tangenziale, muoiono Giorgia e Beatrice: avevano 21 e 22 anni Cronaca 11 Luglio 2022 13:15 Di redazione 1'

Erano Giorgia Arduini e Beatrice Funariu le due ragazze di 21 e 22 anni morte questa notte nel tragico schianto sulla Tangenziale est. Le due amiche si trovavano presso il For Italico, a Roma, quando hanno perso il controllo dell’auto.

Tragedia in Tangenziale, muoiono Giorgia e Beatrice

Stavano viaggiando in direzione della Salaria quando, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo della macchina e hanno invaso la corsia opposta. Erano a bordo di una Citroen C3 e si sono schiantate contro un’auto che arrivava dal senso di marcia opposto, un’Alfa Stelvio.

In seguito alla scontro, la loro macchina si è ribaltata e così le due giovanissime sono immediatamente morte sul colpo.