Muore annegato con il figlio, la mamma del piccolo: "Senza Aldo e Fabio non ce la faccio" Cronaca 11 Luglio 2022 15:49

“Profondo cordoglio dell’intera cittadinanza del Comune di Terre Roveresche“, (Pesaro Urbino), colpita dalla scomparsa di Davide e Fabio Zandri, padre e figlio di 44 e 8 anni, morti annegati in un incidente in mare a Fano la mattina di sabato 9 luglio. “Interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell’intera cittadinanza, – informa il Comune – il sindaco, Antonio Sebastianelli, con un’ordinanza ha proclamato il lutto cittadino per martedi’ 12 luglio, giorno di svolgimento dei funerali di Davide e Fabio“.

Morto annegato a Fano

Il sindaco ha disposto di listare a lutto la bandiera esposta sul Palazzo Comunale, l’annullamento di ogni manifestazione pubblica prevista nel giorno suddetto, la sospensione delle attività ludiche e ricreative e dei comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata.

Il cordoglio

Gli uffici comunali osserveranno un minuto di raccoglimento alle ore 16.30 del giorno 12 luglio (orario di inizio del funerale). L’amministrazione invita “tutti i cittadini, le Istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, e ad osservare, martedì 12 luglio alle ore 16.30 (ora di inizio del funerale), un minuto di raccoglimento in memoria di Davide e Fabio“.