0 Facebook Spavento nel Napoletano, scippato della catenina insegue rapinatore: lui si gira e gli spara nelle gambe Spavento per un uomo a Torre del Greco, in via Sant'Antonio Cronaca 10 Luglio 2022 14:02 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto accaduto a Torre del Greco, nel Napoletano, la scorsa notte. Un uomo, mentre era in auto con la famiglia, è stato vittima di uno scippo. Questi ha iniziato a inseguire il malvivente che lo ha sparato ad una gamba.

Viene scippato della catenina d’oro, insegue il rapinatore e viene sparato

Spavento per un uomo a Torre del Greco, in via Sant’Antonio. Ha prima subito lo scippo della collanina d’oro, poi si è messo a inseguire il malvivente che fuggiva in sella ad uno scooter. Quando lo ha raggiunto, è stato ferito alla gamba destra da un colpo di pistola esploso proprio dallo scippatore.

Le condizioni della vittima

L’uomo, fortunatamente non rischia la vita, le sue condizioni non sono gravi. E’ stato medicato in ospedale. Sull’episodio sono in corso le indagini della Polizia di Stato.