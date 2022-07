0 Facebook Dramma a Salerno, 91enne ritrovata morta. Ferita la sorella: “Tracce di sangue in casa” Al momento le forze dell'ordine non escludono nessuna pista Cronaca 10 Luglio 2022 13:41 Di redazione 1'

Dramma in un appartamento di Salerno. Le forze dell’ordine hanno ritrovato una donna morta, l’altra ferita, stamattina domenica 10 luglio, intorno alle 7:30.

Salerno, donna trovata morta nel suo appartamento: un’altra è ferita

In via San Leonardo sono state ritrovate due donne: una morta, l’altra ferita. Quella deceduta aveva 91 anni, l’altra – la sorella – invece 87. Le forze dell’ordine erano state chiamate da un’altra donna, in ansia perchè non riusciva a mettersi in contatto con le due anziane zie.

Varie ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine

I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno trovato tutto l’appartamento sottosopra e tracce di sangue sparse per tutta la casa. La donna ferita è ricoverata all’ospedale Ruggi di Salerno: ha riportato numerosi traumi facciali per via di una caduta o una colluttazione. Non è ancora in grado di raccontare cosa sia accaduto. Al momento le forze dell’ordine non escludono nessuna pista.