Varese, 15enne colto da malore dopo il bagno nel lago: è deceduto in ospedale

Immane tragedia in quel di Varese, nel comune di Leggiuno. Un ragazzino di appena 15 anni è morto. Il giovane si era tuffato nel lago, ma si è sentito male ed è finito in ospedale. Pochi giorni dopo, non ce l’ha fatta.

15enne colto da malore dopo il tuffo nel lago: è morto in ospedale

Mercoledì scorso, un 15enne si era tuffato per fare il bagno nel Lago Maggiore, alla spiaggia di Arolo: all’improvviso è stato colto da malore. I presenti lo hanno subito portato a riva per tentare di rianimarlo.

Per il 15enne non c’è stato nulla da fare

Immediato l’arrivo dei soccorsi del 118: il personale medico lo ha subito trasportato all’ospedale Circolo di Varese dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Il 15enne, per via della gravi condizioni, non ce l’ha fatta ed è morto nella serata di ieri.