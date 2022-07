0 Facebook Napoli, ritrova borsa piena di soldi e oro. Si mette alla ricerca del proprietario e gli dà tutto News 10 Luglio 2022 13:17 Di redazione 1'

Un bellissimo gesto di solidarietà a Napoli. Un negoziante di intimo a Santa Teresa degli scalzi, ha trovato una borsa piena di soldi e oro. Ha rintracciato il proprietario e gli ha consegnato tutto.

A raccontare il tutto è il consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli: il negoziante si chiama Pino Mobilia. Ieri ha trovato una borsa contenente tantissimi soldi e anche dell’oro. Attraverso i documenti ritrovati nel portafogli, è risalito all‘indirizzo del proprietario. E’ andato fino sotto casa sua, non lo ha trovato. Ha iniziato quindi a fare domande ai vicini di residenza fino poi ad arrivare a colui che aveva perso la borsa.

“Grazie Pino” l’omaggio di Borrelli

Il proprietario, alla consegna dello zaino, ha esclamato semplicemente ringraziato. Come spiega Francesco Borrelli, l’uomo non si era neanche accorto dello smarrimento della borsa (si pensa ad un valore attorno agli 8mila euro). Il politico ha voluto rendere omaggio a Pino: “Grazie per quello che hai fatto“.