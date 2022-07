0 Facebook Tina Rispoli e la “prova costume”: “Ho messo qualche chilo”, arriva il messaggio di Tony Colombo Spettacolo 8 Luglio 2022 09:32 Di redazione 1'

Anche Tina Rispoli deve passare la prova costume e per quest’anno ha deciso di farlo in grande stile, seppur con qualche chiletto in più. Nessuna donna dovrebbe far dipendere la propria bellezza solo dal peso , e questo la Rispoli pare saperlo bene.

Insomma la donna ha pubblicato un piccolo video, un reel, della sua prova costume evidenziando come si possa essere belle a qualsiasi età e con qualunque peso. Arriva anche la dedica del marito, Tony Colombo.

Più innamorato che mai le scrive: “Sei sempre bellissima amore mio”. Un amore orma che dura da anni ormai e che ha superato tantissime prove. Anche quella costume!