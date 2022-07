0 Facebook Bimbo morto a Sharm, la salma torna in Italia: “Per sapere la verità ci vorranno due mesi per l’autopsia” Cronaca 8 Luglio 2022 08:23 Di Fabiana Coppola 1'

Andrea Mirabile torna a casa, la sua salma sabato prossimo rientrerà. La Farnesina ha organizzato il volo per riportare in Italia il bambino di 6 anni morto a Sharm. Secondo quanto riferito dal ministero degli Affari Esteri l’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh sono arrivati i permessi necessari per consentire all’assicurazione di effettuare un volo e ripotare Andrea a Palermo.

Si sta ora cercando di rimpatriare anche il papà del piccolo, Antono Mirabile, con un volo-ambulanza, perché in gravi condizioni. L’uomo ha ancora la saturazione bassa e problemi cardiaci.

Rosalia Manosperti, la mamma di Andrea, aveva lanciato un appello per tornare a casa. La donna, al quarto mese di gravidanza, è stata ricoverata insieme al marito dopo che il malore lo scorso venerdì, provocato probabilmente da un’intossicazione alimentare, ha ucciso il figlio e quasi il marito. Secondo quanto riporta il Corriere questa mattina, per sapere con esattezza cosa sia accaduto, ci vorranno due mesi per l’autopsia.