0 Facebook Minorenne aggredita nel Salernitano, le ragazzine che l’hanno pestata: “Chiediamo scusa, ma non interferite” Le tre aggreditrici hanno provato a chiedere scusa attraverso una storia su Instagram Cronaca 8 Luglio 2022 12:00 Di redazione 1'

Ha destato non poco scalpore quanto accaduto a Nocera Inferiore, nel Salernitano dove una 16enne è stata pestata da ben 3 ragazze di 14 anni. L’episodio è stato ripreso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Nocera Inferiore, pestano di botte una 16enne: tre minorenni nei guai

Tre contro una. Tutte giovanissime. La vittima è a terra, le carnefici in piedi. Il pestaggio ha inizio: le tirano i capelli, la prendono a schiaffi e nonostante la ragazza è a terra le rifilano anche dei calci. Il tutto ripreso in video che fa il giro dei social.

Le parole delle tre aggreditrici

Le tre aggreditrici hanno provato a chiedere scusa attraverso una storia su Instagram come segnalato da alcuni utenti al consigliere regionale Francesco Borrelli. Una di loro racconta dei sensi di colpa che stanno affligendo lei e le sue amiche cercando di alleggerire la gravità dell’accaduto: “Ci scusiamo ma chi non c’entra non interferisca”

LA STORIA SU INSTAGRAM

IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE