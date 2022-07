0 Facebook Ragazza pestata da tre coetanee a Nocera Inferiore, il video è virale sui social Cronaca 5 Luglio 2022 17:29 Di redazione 1'

Sono in tre contro una. Tutte giovanissime. La vittima è a terra, le carnefici in piedi. Il pestaggio ha inizio: le tirano i capelli, la prendono a schiaffi e nonostante la ragazza è a terra le rifilano anche dei calci. Il tutto ripreso in video.

Ragazza pestata a Nocera Inferiore

E’ accaduto a Nocera Inferiore, località in provincia di Salerno. Il pestaggio tra ragazze è diventato virale sul web per le immagini pubblicate sui social e sulle principali piattaforme di messaggistica istantanea.

Il video sui social

Come riportato da Fanpage i fatti sono accaduti in via Gramsci nel quartiere Capocasale. Ancora non sono chiari movente e dinamica della vicenda