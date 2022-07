0 Facebook Bimbo morto a Sharm, i genitori rientrano, la salma del piccolo resta in Egitto: “Arriverà solo sabato” Cronaca 8 Luglio 2022 14:11 Di redazione 2'

Arriveranno prima delle 14 in Italia i genitori di Andrea, il bambino morto a Sharm probabilmente per un’intossicazione alimentare. La coppia tornerà con un volo sanitario in quanto le condizioni di Antonio Mirabile sono ancora gravi. La moglie, incinta al quarto mese, nemmeno vige in uno stato di salute eccellente. I due infatti saranno trasportati presso l’ospedale di Palermo.

La salma del bambino arriverà in Italia domani, con un volo da Sharm a Fiumicino e poi a Palermo. Intanto in Egitto è stata aperta un’inchiesta per capire le cause esatte della morte del bambino. Secondo quanto emerso fino ad ora infatti tutti e tre hanno mangiato solo presso il resort Sultan Gardens a Shark’s Bay a Sharm el Sheik e bevuto solo acqua imbottigliata. Fatto sta che venerdì i primi segni di intossicazione hanno riguardato prima il piccolo, morto il giorno dopo, poi il papà, in gravi condizioni e infine la mamma, che però sta bene.

Nessun altro ospite della struttura ha però avuto problemi di intossicazione alimentare per cui la tragedia ha solo investito il nucleo familiare palermitano e presto dovranno arrivare risposte. Per i risultati dell’autopsia eseguita in Egitto, sul corpicino di Andrea, ci vorranno però due mesi .