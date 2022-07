0 Facebook Nuova ondata di casi Covid, De Luca: “La situazione è drammatica negli ospedali” Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lanciato l'allarme per via del crescere dei casi Covid Cronaca 7 Luglio 2022 18:29 Di redazione 1'

L’estate degli italiani potrebbe essere a rischio per via degli ultimi sviluppi legati a questa nuova ondata di casi da Coronavirus. A fare il punto della situazione ci ha pensato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca lanciando l’allarme.

Nuova ondata di casi di Covid, le parole di De Luca

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, in occasione dell’apertura a Napoli dei lavori dell’evento ‘Laboratorio sanità 20/30 Campania‘, ha detto: “Siamo di fronte a problemi drammatici in questo momento. Abbiamo 10 volte più contagi rispetto a un anno fa e abbiamo 4 volte più ricoveri ordinari e un 20% in più nelle terapie intensive. La situazione degli ospedali è drammatica“.

“Il personale è stremato”

Vincenzo De Luca ha poi aggiunto: “Siamo nel piano ferie per il personale, che è stremato e non ce la fa più. Nelle riunioni fatte con i direttori generali abbiamo deciso che gli asintomatici vengano ricoverati nei reparti ordinari, altrimenti dobbiamo chiudere i reparti come un anno fa. Il Cardarelli è l’ospedale più stressato della Campania“.