0 Facebook L’ultimo regalo al figlio prima di morire: “Un libro per ogni futuro compleanno” Laura le ha provate tutte pur di sconfiggere il male - scoperto ad ottobre - ma nulla è servito. E' deceduta lo scorso martedì nel suo letto Cronaca 7 Luglio 2022 19:59 Di redazione 2'

Una toccante storia arriva dalla Toscana. Un libro per ogni futuro compleanno del figlioletto di tre anni fin quando sarà grande. Questo è stato l’ultimo bellissimo gesto d’amore di Laura Lonzi, una maestra elementare deceduta prematuramente per via di un raro e terribile tumore che l’ha portata via a soli 37 anni.

Un libro per ogni futuro compleanno del figlio: l’ultimo gesto d’amore di Laura prima di morire

Antonio Salerno, marito di Laura, ha raccontato: “Nostro figlio crescerà nel ricordo di sua madre, anche se non ha compiuto ancora tre anni“. L’uomo ha spiegato a Repubblica che la moglie ha iniziato a scrivere lettere per noi e registrare video per quando non ci sarebbe stata più. Già lo scorso aprile Laura aveva capito che non ci fosse più nulla da fare, ancor prima che lo dicessero i medici.

Laura le ha provate tutte pur di sconfiggere il male – scoperto ad ottobre – ma nulla è servito. E’ deceduta lo scorso martedì nel suo letto. La giovane mamma, quando ha capito che ormai non c’era più nulla da fare, ha deciso di comprare un libro per ogni futuro compleanno del figlio. Il tutto accompagnato da una lettera per i suoi momenti importanti, a partire da quello che sarà il primo giorno di scuola.

I libri sono stati consegnati nelle mani della sua migliore amica. A lei il compito di darli al piccolo Tommaso in determinati momenti della sua vita: “Ricordatevi di colmare i vuoti di Tommaso con magiche parole d’amore“, ha detto Laura nella lettera che è stata letta alle sue esequie.

Le struggenti parole di papà Antonio

Il marito di Laura ha raccontato:”Tommaso, un paio di giorni fa, piangeva disperato, voleva la mamma. Gli ho spiegato che è adesso è diventata una stella. L’altra notte è venuto a svegliarmi e mi ha portato in giardino per guardare le stelle“.