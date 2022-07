0 Facebook Torre del Greco, rapinato da conoscente: in manette 39enne di Boscoreale Cronaca 7 Luglio 2022 20:48 Di redazione 2'

Brutta disavventura per un uomo di Pompei, nel Napoletano. Per puro caso ha incontrato un conoscente e gli ha proposto di andare insieme a mangiare un cornetto a Torre del Greco. Arrivati innanzi al bar, l’altro si è fatto dare telefono e soldi e, per completare il tutto, lo ha lasciato a piedi, lontano da casa. A riportare la notizia è Fanpage.

“Andiamo a prendere i cornetti”, l’amico accetta ma poi scatta la rapina

La vittima, nel cuore della notte scorsa, ha chiamato il 113 raccontando di esser stato rapinato in un bar di Torre del Greco, nel Napoletano. Agli agenti ha spiegato di aver proposto ad un suo conoscente di andare a prendere dei cornetti con l’auto di questi. L’altro aveva detto subito ‘sì’ e si erano diretti in un bar di via Litoranea. Lì è scattata la rapina, sotto minaccia di un oggetto contundente.

Arrestato il rapinatore

La vittima non ha fornito le generalità del rapinatore, ma ha detto che si trattava del cugino di un uomo amico. I poliziotti hanno così identificato un pregiudicato natio di Boscoreale. Assieme ai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno ritrovato il 39enne nella sua vettura e lo hanno arrestato.