Vomero, l'inseguimento del topo con la mazza. Allarme nel quartiere: "Ratti tra i bambini" Cronaca 6 Luglio 2022

L’allarme è arrivato anche dal quartiere Vomero. Un tempo oasi collinare, un piccolo ‘cosmo’ alternativo al caos e al degrado del resto della città, anche questa zona è vittima di degrado. Tante le denunce per l’abbandono dei rifiuti e per le condizioni in cui vive il territorio.

Topo al Vomero

L’ultimo caso che ha fatto scatenare i cittadini e le polemiche è scoppiato a causa di un video pubblicato e diventato virale su TikTok. Nel filmato si vede una ragazza che lavora per un locale inseguire un topo che si aggirava in via Scarlatti.

La segnalazione

La giovane era anche armata di mazza. Il tutto è accaduto in pieno centro e davanti agli occhi esterrefatti e divertiti delle altre persone. Tra queste anche molte famiglie, bambine e bambini.