0 Facebook Antonino Spinalbese “dimentica” Belen Rodriguez: la passione brucia con la nuova fiamma Spettacolo 6 Luglio 2022 15:30 Di redazione 2'

E’ ufficiale, Antonino Spinalbese ha archiviato per sempre la storia con Belen Rodriguez e ha deciso di rifugiarsi tra le braccia di Giulia Tordini. I due si sono mostrati allo scoperto in un weekend a Forte die Marmi e sono stati paparazzati dal settimanale Chi.

Un fine settimana all’insegna della passione con la design di gioielli che sembra abbia preso un posto di prestigio nel suo cuore. La notorietà ha permesso al ragazzo di diventare sempre più imprenditore e infatti recentemente ha lanciato una linea di costumi inoltre starebbe per entrare nella casa del Grande Fratello Vip con l’obiettivo di riscattarsi dall’essere “l’ex di Belen”. La notizia non è confermata inoltre tra i ben informati questa voce avrebbe fatto scattare la Rodriguez.

Chi è Giulia Tordini: la nuova fiamma di Antonino Spinalbese

Per il momento il ragazzo, prima avvistato con la modella brasiliana Helena Prestes, si gode la ritrovata felicità accanto a Giulia Tordini, marchigiana e figlia del designer di scarpe Tordini. Anche lei appartiene al mondo della moda infatti ha fondato il marchio di gioielli Leda Maderan ed è la sorella di Giorgia Tordini ovvero la socia di Gilda Ambrosio (ex di Stefano de Martino) del marchio The Attico.