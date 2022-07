0 Facebook Vacanza in Egitto si trasforma in incubo: muore un bimbo di 6 anni per un’intossicazione alimentare, grave il papà Cronaca 6 Luglio 2022 17:03 Di redazione 1'

Vera e propria tragedia per una famiglia palermitana in vacanza a Sharm El Sheik, in Egitto. Dovevano trascorrere 15 giorni di ferie, ma la vacanza si è trasformata in un dramma. Il piccolo Andrea Mirabile di 6 anni è morto per via di un intossicazione alimentare, grave il papà.

Sharm El Sheik, muore bimbo italiano per intossicazione alimentare, grave il papà

Un immane dramma è quello che sta vivendo una famiglia di Palermo in vacanza in Egitto, lo zio materno del piccolo ha raccontato: “E’ iniziato tutto venerdì scorso quando i miei parenti sono stati colti da un malore improvviso. Un’intossicazione alimentare che lì è molto frequente. Mio nipote aveva 6 anni ed è morto in 36 ore, il papà è ricoverato in terapia intensiva“.

“Poche notizie, escluso avvelenamento”

La mamma del piccolo – incinta – sta un po’ meglio ma ancora non può tornare in Italia. Lo zio del piccolo ha poi aggiunto: “Le notizie che ci arrivano sono poche e non c’è un bollettino medico. Al momento ci hanno escluso l’avvelenamento”.