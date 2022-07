0 Facebook Paura nel carcere di Napoli, la furia dei detenuti: fuoco alle cella: “Non ci danno gli psicofarmaci” La vicenda risale a lunedì scorso, 4 luglio. Coloro che hanno dato fuoco alla cella sono tre marocchini e un tunisino Cronaca 6 Luglio 2022 15:18 Di redazione 1'

Sfiorata la tragedia nel padiglione Salerno del carcere di Poggioreale a Napoli. Quattro detenuti hanno dato fuoco alla cella, il motivo? Non gli erano stati concessi gli psicofarmaci.

Paura nel carcere di Napoli, detenuti danno fuoco alla cella

La vicenda risale a lunedì scorso, 4 luglio. Coloro che hanno dato fuoco alla cella sono tre marocchini e un tunisino. I protagonisti della violenza hanno messo in pericolo la loro vita, ma anche quella degli altri detenuti dello stesso padiglione.

A riferire la notizia è l’organizzazione sindacale AS.P. PE in CON. SI, PE, guidata dal segretario regionale Campania Luigi Castaldo e i vice regionale per il Sud Campania Giovanni Iuliano e per nord Campania Tommaso De Lia.