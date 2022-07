0 Facebook Dramma sul lavoro, operaio cade da un pontile per 6 metri nel Napoletano Cronaca 5 Luglio 2022 21:53 Di redazione 1'

Ennesimo dramma sul lavoro a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Un operaio di 28 anni è caduto da un pintile di un cantiere edile sito in via Lecce.

Il ragazzo è precipitato da un pintole delle facciata dell’abitazione cadendo per 6 metri di altezza. Si trova ora al Cardarelli e le sue condizioni sono gravida stabili.

Indagano i Carabinieri.