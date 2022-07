0 Facebook Roma, portano la figlia a passeggiare sotto il sole torrido: bimba si sente male e collassa in strada Cronaca 5 Luglio 2022 17:29 Di redazione 1'

Desta non poco scalpore quanto avvenuto a Roma domenica 3 luglio. Una bimba di 6 anni è collassata in strada sotto gli occhi attoniti dei genitori.

I genitori avevano portato la piccola a fare una passeggiata nel cuore di Roma. Nulla di strano vi direte, tranne per il fatto che c’erano 40° a quell’ora. L’episodio è avvenuto in via San Gregorio, nei pressi del Colosseo.

Momenti di grosso spavento

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo una pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti hanno visto un padre che provava a rianimare la figlia priva di sensi tenendola in braccio. Al suo fianco la mamma impaurita. Ecco quindi che subito è scattato l’allarme: trasportata la piccola al pronto soccorso del Colosseo.

Le condizioni della piccola

Il personale medico ha subito accertato che si trattasse di uno svenimento per via delle torride temperature. Fortunatamente solo un grosso spavento per la famiglia.