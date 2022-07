0 Facebook Lino Banfi, la lettera di dolore per la moglie: “Morire insieme, mano nella mano, come abbiamo fatto per 60 ani” Spettacolo 5 Luglio 2022 14:04 Di Fabiana Coppola 1'

Sono ormai diversi anni che Lino Banfi si trova ad affrontare la prova più dura di sempre: la malattia della moglie Lucia Lagastra, affetta da Alzheimer. Si tratta di una patologia neurologica degenerativa che purtroppo fa soffrire molto soprattutto chi ci è attorno.

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia

L’attore ha voluto scrivere una lettera alla moglie, pubblicata sul settimanale “Intimità”, in cui parla del problema. “Ho scritto a papa Francesco. Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.

La risposta del Papa? “Mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”. Un amore durato 60 anni che ha permesso ai due di condividere tantissimi momenti insieme, belli e intensi. Poi la malattia di Lucia e la sofferenza di entrambi.