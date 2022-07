0 Facebook Meteo Napoli, il caldo ha le ore contate: arrivano piogge, temporali e grandinate Meteo 5 Luglio 2022 13:36 Di redazione 1'

Meteo pazzo a Napoli dove il caldo incessante, che ha portato in città giornate infuocate da bollino rosso, sta per terminare o almeno per mettere uno stop. Un caldo record che, grazie al freddo in arrivo dal Nord Europa, cesserà.

Meteo Napoli: le previsioni per lo stop al caldo

Tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio infatti aria fresca e instabile , in arrivo dal Nord, poterò temporali anche in Campania con fenomeni anche intensi in mattinata e nelle ore pomeridiane. a partire da giovedì quindi le temperature caleranno, ma sarà la giornata di venerdì a regalarci qualche ora di fresco in più con temperature che non arriveranno a 30 gradi.

Nel weekend invece le temperature toccheranno di nuove le massime di 31-32 gradi, ma il tasso di umidità dovrebbe calare. Insomma Carone verrà spazzato via e il mese bollente di giugno, dal caldo anomalo e rerord, potrebbe essere solo un ricordo.