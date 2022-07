0 Facebook Salerno, lite si trasforma in assurda violenza: accoltellato 19enne, è in pericolo di vita Cronaca 4 Luglio 2022 13:55 Di redazione 1'

Vero e proprio dramma quello consumato nella zona orientale di Salerno, un ragazzo di 19 anni, a seguito di una lite, è stato ferito con 5 coltellate: tre alla schiena e due alla parte posteriore dell’orecchio.

Lite degenera per una ragazza: accoltellato 19enne

Ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi. La Polizia di Stato indaga per ricostruire l’accaduto. Non si esclude la possibile pista amorosa con la lite degenerata per via di una ragazza contesa. Come affermano i colleghi de ‘Il Mattino‘ le indagini sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile di Salerno e a alla scientifica.

Le condizioni del ragazzo sono serie

Il ragazzo vittima dell’accoltellamento è stato immediatamente trasportato dai sanitari della Croce Bianca all’ospedale Ruggi di Salerno dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Purtroppo le condizioni del giovanissimo sono serie: da quanto si apprende sarebbe in pericolo di vita.