0 Facebook A rischio le vacanze di milioni di italiani, cancellati voli in tutta Europa: “Le cose peggioreranno” Cronaca 2 Luglio 2022 17:55 Di redazione 1'

Continuano le grosse difficolta in tutta Europa per via delle cancellazioni dei voli. Negli ultimi giorni sono tantissimi i disagi creati con partenze rimandate o addirittura cancellate.

Decine di voli cancellati in Europa

Il rischio di non partire è molto concreto in Regno Unito e in Spagna, ma anche in Germania, Francia, Belgio, Italia e Portogallo. Nelle prossime settimane le cose potrebbero addirittura peggiorare, soprattuto per via del gran numero di persone che si metteranno in viaggio per raggiungere le mete turistiche estive.

Perché vengono cancellati i voli?

Ma perché vengono cancellati i voli? Negli ultimi giorni vi sono sempre più proteste tra il personale di terra, i controllori, gli agenti delle compagnie e altre categorie di lavoratori aeroportuali che lamentano turni di lavoro assai faticosi.