0 Facebook Napoli, enorme spavento tra le acque di Nisida. Barca speronata: “Stop ai pirati del mare!” "I coniugi hanno avuto salva la vita solo perché si sono tuffati in tempo in acqua" Cronaca 2 Luglio 2022 17:36 Di redazione 1'

Sfiorata la tragedia nello specchio d’acqua di Nisida, a Napoli. Come evidenzia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, un gozzo con a bordo marito e moglie è stato investito da una barca più grande venerdì mattina, 1 luglio .

Nisida, scontro tra gozzo e barca più grande: “Sono vivi per miracolo”

Enorme spavento a Nisida per uno scontro tra un gozzo e una barca più grande. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha spiegato: “I coniugi hanno avuto salva la vita solo perché si sono tuffati in tempo in acqua. Bisogna fermare i pirati del mare“.

Le parole di Francesco Borrelli

Francesco Borrelli ha poi aggiunto: “La Capitaneria deve vigilare ed effettuare controlli a tappeto sia in mare che sugli ormeggiatori. Bisogna garantire la sicurezza in mare“. Il figlio della coppia miracolata, ha inviato al politico la foto dello spaventoso incidente.